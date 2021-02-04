فارس المزروعي: مسيرة الخير تتواصل

أبوظبي (وام)

أكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أهمية اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يسهم في تعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش والتسامح المشترك بين الشعوب وتقبل الآخر والتي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي حرص على أن تكون الإمارات رمزاً حضارياً وعالمياً يجمع مختلف الثقافات والجنسيات والأديان.

وقال معاليه: «إن هذا اليوم يتوج جهود دولة الإمارات في مجال الأخوة الإنسانية وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي للمساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تمثلت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للخطوة التاريخية التي أقدمت عليها أبوظبي في الرابع من فبراير من عام 2019 باحتضان توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، وصولاً إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادرة التي قدمتها كل من الإمارات والبحرين ومصر والسعودية، لتسجيل 4 فبراير يوم احتفاء المجتمع الدولي سنوياً بـ«الأخوة الإنسانية».

وأكد معاليه أن أبناء الإمارات يواصلون مسيرتهم خلف قيادتهم الرشيدة في نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعاون، ومد جسور التفاهم والتواصل بين الحضارات والثقافات والأديان، وإظهار الحب تجاه جميع البشر من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.