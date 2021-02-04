سلطان النعيمي: الإمارات نموذج عالمي للتعايش المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن «اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية» يجسّد الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتكريس قيم التسامح والسلام التعايش المشترك على الصعيد العالمي، موضحاً أن هذه المناسبة السنوية التي تم الاحتفال بها للمرة الأولى هذا العام، تكرّس ريادة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتعايش المشترك. كما أنه بمنزلة تخليد لـ «وثيقة الأخوّة الإنسانية» وقيادتنا الرشيدة تسعى جاهدة إلى تعميم هذا النموذج على صعيد العلاقات بين الأمم والشعوب.

وأشار النعيمي إلى أن احتفاء دولة الإمارات بـ «اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية»، تضمّن حدثاً مهمّاً، تجلى في إعلان فوز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة ابن زياتين بـ «جائزة زايد للأخوّة الإنسانية»، هذه الجائزة التي ستعزز حضورَ دولتنا كنموذج وداعم أساسي لقيم التعايش المشترك، كونها جائزة سنوية، وترتبط باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتذكِّرنا دائماً بإرث الأب والقائد المؤسس الذي يعدُّ معيناً لا ينضب لقيم التسامح والسلام. وأكد النعيمي أن الإمارات ستظل داعمة لكل ما من شأنه تكريس قيم التعايش المشترك، بالنظر إلى إيمان قيادتنا الرشيدة العميق بهذه القيم، وجهودها المتواصلة لجعلها مبادئ أساسية تحكم العلاقات بين جميع البشر.