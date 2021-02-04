محمد بن زايد: تحدثت مع شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إنه تحدث مع فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وجاء، على حساب سموه على موقع تويتر، «تحدثت خلال اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية، وفي مقدمتها جائحة كورونا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم».

ويصادف اليوم 4 فبراير، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وهو اليوم ذاته الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي، وبإجماع كل الدول الأعضاء، ليكون كل عام يوما عالميا للأخوة الإنسانية وإحياء لذكرى اللقاء التاريخي الذي جمع قداسة البابا والإمام الأكبر شيخ الأزهر في أبوظبي في هذا اليوم.