"الصحة": تقديم 157,783 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة ومجموع الجرعات 3,849,374

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 157,783 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى اليوم 3,849,374 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 38.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.