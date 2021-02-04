حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.