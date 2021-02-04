حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.