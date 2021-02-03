«مهرجان الأخوة الإنسانية» افتراضياًً اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، صباح اليوم، مهرجان الأخوة الإنسانية الذي يستمر حتى 8 من الشهر الجاري، وتنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ويشارك به أكثر من 100 جهة حكومية ومحلية وعالمية، ويستمر المهرجان الذي تنظم فعالياته افتراضياً، حتى 8 من فبراير الجاري.

يحضر الافتتاح قيادات محلية ودولية، وأممية بارزة، وعدد من المفكرين والباحثين في شأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وعدد من القيادات الدينية العالمية، للمشاركة في المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية ومنتدى آليات تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي، ومنتدى الأخوة الإنسانية بعيون شبابية، إضافة إلى لقاءات فكرية وورش عمل لطلاب المدارس والجامعات حول الأخوة الإنسانية، ودور الأسرة وأصحاب الهمم في مجال الأخوة الإنسانية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول إطلاق أولى جلسات «المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية»، الذي يشارك في أنشطته عدد من معالي الوزراء، وشخصيات من الأمم المتحدة، ومفكرون وخبراء عالميون، وشخصيات من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كما تطلق لجان التسامح بمختلف الوزارات والمؤسسات الاتحادية عدة أنشطة، احتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، من خلال تنظيم عدة برامج داخل الجهة وخارجها، لترسيخ الوعي وتفعيل مبادئ وثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن جانب آخر، تسهم الرياضة الإماراتية بدور كبير في المهرجان من خلال الجولة 15 من دوري الخليج العربي لمحترفي كرة القدم التي تصادف 4/‏‏2/‏‏2021، حيث تطلق عليها رابطة المحترفين الإماراتية جولة «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، ويتم خلالها الترويج لشعار المهرجان المرفق، من خلال شاشات العرض في الملاعب التي تقام عليها المباريات، كما ستقوم وزارة التسامح والتعايش بتوفير شعار مهرجان الأخوة الإنسانية لتوزيعها خلال هذه الجولة.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص حصة مدرسية من اليوم الدراسي لتوعية طلاب المداس حول وثيقة الأخوة الإنسانية وأهم مبادئها، وكيف يمكن أن تستفيد منها كافة الفئات، وأهمية أن تعرف الطلاب أخلاق الأخوة الإنسانية، ضمن مادة التربية الأخلاقية في مدارس الدولة، كما يتضمن المهرجان برنامج «فارس الأخوة الصغير»، وهو البرنامج التدريبي يتم تقديمه باللغتين العربية والإنجليزية، الذي يهدف إلى تقديم مبادئ الأخوّة الإنسانية بشكل مبسط وسهل يناسب الفئات العمرية الصغيرة، ويغرس الوعي بكل ما ورد في وثيقة الأخوة الإنسانية بأسلوب ممتع، من خلال عدد من الكتاب والمتخصصين، ويشترك في برنامج «فارس الأخوة الصغير» عدد كبير من طلاب المدارس، والأطفال من ذوي الهمم، ينتمون إلى أكثر من 50 جنسية.