«وثيقة الأخوة الإنسانية» بلغة «برايل»

أبوظبي (الاتحاد)

ترجمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار احتفالها باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وثيقة الأخوة الإنسانية إلى لغة برايل «العربية» و«الإنجليزية» و«الإيطالية»، وطباعة 300 نسخة، لتصبح متاحة لجميع أصحاب الهمم من مختلف دول العالم، وإلى لغة الإشارة للصم، بالإضافة إلى قيامها بجمع أصحاب همم من جنسيات ودول العالم المختلفة لإنشاء حديقة بشعار الأخوة الإنسانية في مقرها بالعاصمة أبوظبي.

وتعاونت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتوعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية وكذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن الرسالة الإنسانية السامية التي تؤديها مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، هي جزء من أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، فقد أكدت الوثيقة في بند كامل موجه لأصحاب الهمم، أن حقوقهم ضرورة دينية ومجتمعية يجب العمل على توفيرها وحمايتها بتشريعات وبتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بهم، وقد كانت مؤسسة زايد لأصحاب الهمم شريك أساسي وفاعل في مختلف مبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتقدم دائماً أفكار مبدعة، وسوف نعمل معاً دائماً من أجل تطبيق مبادئ الوثيقة، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الهمم وحقوقهم. وأضاف المستشار محمد عبدالسلام، أن قيام مؤسسة زايد لأصحاب الهمم بترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى لغة برايل الإيطالية وسابقاً إلى «العربية» و«الإنجليزية»، يصل بالوثيقة إلى فئة تشكل جزءاً مهماً في مختلف المجتمعات وهم أصحاب الهمم، ويساعدهم على إدراك معانيها النبيلة.