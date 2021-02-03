«الأوقاف»: الإمارات مثال عالمي ونموذج حضاري

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: «إن تخصيص يوم للاحتفاء بالأخوة الإنسانية مبادرة إنسانية عالمية أحوج ما يحتاجها العالم والناس اليوم».

وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، قد نجحت بكل عطاء وتفرد في تقديم أمثولة عالمية في بناء نماذج حضارية، ومبادرات فاعلة في ميادين قيم الأخوة الإنسانية، علينا أن نستلهم منها قصص النجاح ونجعل منها ممارسات أسرية وكنوز معرفية وفكرية، لنواصل البناء في هذا الصرح المكين». من ناحيته، قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة: إن الاحتفاء بيوم الأخوة الإنساني بادرة علينا الاستفادة منها بإظهار القيم الأخلاقية النبيلة التي أكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى التحلي بحسن الخلق وامتثال القدوة الحسنة وبناء العلاقات القائمة على التسامح والتعاون والصفح، ومراعاة مشاعر الآخرين واحترام عاداتهم وثقافاتهم. وأضاف النيادي: «بيّن لنا الإسلام المبادئ الأساسية للعلاقات الإنسانية، وأدب التعامل مع الآخرين وفق أسس رصينة ترتقي بالإنسانية، فحري بنا أن نسمو بتعاليمه ونتمسك بآدابه متيقنين أن المصالح المشتركة بين البشر على اختلاف أجناسهم وعقائدهم ودياناتهم هي دافع للتعاون والتفاهم والالتقاء على الخير والمحبة، وإعلاء القيم الفاضلة بالعفو والصفح والتسامي عن كل ما يعكر صفو الحياة ويفسد مباهجها ورونقها مع الحرص على توثيق عُرى المحبة وتعزيز التواصل.