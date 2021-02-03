أحمد خلفان المنصوري: الإمارات نموذج لمبادئ التسامح والعيش المشترك

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، أن الاحتفال باليوم العالمي للأخوّة الإنسانية والذي تم اعتماده بمبادرة من دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، يجسد بوضوح جهود الدولة المتواصلة لتعزيز فهم مشترك عالمي لمبادئ التسامح والعيش المشترك وتقبل الآخر كقيم يرتبط بها ازدهار المجتمعات ونموها الاقتصادي وتطور حياتها واستقرارها واستدامتها.

وقال المنصوري: «إن التسامح وما يجسده من ترسيخ للقيم الإنسانية النبيلة في المجتمعات هي قيم متجذرة في الدين الإسلامي والعادات العربية الأصيلة، ومبادئ قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها»، مشيراً إلى «النموذج السكاني الفريد لدولة الإمارات في التعايش والذي يضم 200 جنسية تعيش بتناغم واحترام، وتحظى بأسلوب حياة متنوع، وهو النموذج الذي يحظى برعاية كبيرة من قبل القيادة الرشيدة».