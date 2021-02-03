«وناسة».. مبادرة لـ«مؤسسة ميثاء بنت أحمد»

أبوظبي (وام)

أطلقت «مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية» بالتنسيق مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» وبالتزامن مع الاحتفال الأول باليوم العالمي للأخوة الإنسانية مبادرة «وناسة» التي استهدفت تجسيد قيم التآخي والترابط والمحبة بين المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية، وتأكيد التعاون الإنساني بين كل من يحيون على أرض الإمارات.

وتضمنت المبادرة تجهيز مجلس للمقيمين في المدينة وتأثيثه أطلقت عليه المؤسسة اسم «مجلس بين أهلكم»، ما يسهم في تنمية العلاقات الإنسانية بينهم، كما تضمنت أيضاً تجهيز غرفة ترفيهية تحمل في مدخلها شعار المؤسسة، وتم تزويدها بألعاب ترفيهية متنوعة، حتى يستأنس المقيمين في المدينة ويقضون أوقاتا تشهد تآلف ومحبة وانسجام بين بعضهم البعض.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة المؤسسة: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، ضربت الإمارات أروع الأمثلة على صعيد المجتمعات الرائدة المتجانسة، ما أسهم في تحقيق التنمية والازدهار لبلادنا وشعبها والمقيمين على أرضها».

وأكدت أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رسخت بدورها نهج التسامح والتعاون الإنساني والعطاء المجتمعي محلياً ودولياً.