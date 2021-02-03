بلحيف النعيمي: «التعافي الأخضر» السبيل لضمان مستقبل مستدام

دبي ( الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: اعتدنا على مدار 23 عاماً الاحتفال في الرابع من فبراير بيوم البيئة الوطني، لنحتفي ونفخر بما حققته دولتنا الحبيبة، ونجدد بشكل دوري تعهدنا والتزامنا باستمرار مسيرة حماية البيئة والعمل، من أجل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، التي شكلت ولا تزال أولوية لدولة الإمارات.

وأضاف معاليه: تتزامن احتفاليتنا الجديدة مع ما يشهده العالم من تبعات وتأثيرات سلبية لجائحة «كورونا» التي سببت تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، ومحفزة كافة الدول لتبني إجراءات لتعافي اقتصاداتها، ولكن هذا التعافي يجب ألا يكون على حساب البيئة؛ ولذلك توجهت بعض الدول نحو تبني نمط مستدام للتعافي، ومواكبة لهذا التوجه العالمي للاستدامة، وتعزيزاً لنموذج الإمارات في التعامل مع التحديات كافة على كونها فرصاً يمكن الاستفادة منها لتحقيق النمو، تم اعتماد «التعافي الأخضر» شعاراً للدورة الجديدة من يوم البيئة الوطني، لمواكبة مسيرة الدولة في تبني منظومات عمل تضمن تحقيق النمو الاقتصادي.