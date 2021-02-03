«اجتماعية الوطني» تناقش موضوع التلاحم الأسري

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، بحضور ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع في دبي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد بن هندي العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد بن عمير المهيري، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد النايلي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، كما حضرها من هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في «الهيئة».

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن اللجنة ناقشت نتائج الاستبيان الذي أجرته حول أثر العلاقات الأسرية على الاستقرار الأسري، واطلعت على رد وزارة تنمية المجتمع بشأن الملاحظات التي رصدتها اللجنة حول التماسك المجتمعي والتلاحم الأسري.

وأضاف أنه تم أيضاً الاطلاع على سياسة وإجراءات هيئة تنمية المجتمع بدبي في شأن التلاحم الأسري، والتحديات التي تواجه المجتمع الإماراتي، وتم تبادل الآراء والمقترحات التي تدعم تماسك الأسرة.

وأشار ضرار بالهول إلى أن اللجنة ستناقش مسودة تقريرها في شأن الموضوع خلال اجتماعها القادم، ويتضمن التقرير العديد من الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها للموضوع مع مختلف الجهات ذات الاختصاص.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.