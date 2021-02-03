الإمارات تشارك في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور

أبوظبي (وام)

شاركت الإمارات في أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المرور الذي افتتحه أمس، عن بعد، معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء ومدراء أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، وممثلي جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ترأس وفد الدولة إلى المؤتمر العميد المهندس حسين الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، حيث ناقش المؤتمر مواضيع تتعلق بسبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات السلامة المرورية ومواضيع التدريب والتأهيل المهني للعناصر المرورية إضافة إلى مناقشة مقترح خطة عربية نموذجية لتخفيض الحوادث المرورية لسائقي الدراجات النارية.