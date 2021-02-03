سفير الدولة يشارك في حفل الاستقبال السنوي لملك إسبانيا

مدريد (وام)

شارك ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، بمناسبة العام الجديد، والذي عقدت مراسمه في القصر الملكي بالعاصمة مدريد. حضر الحفل معالي بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، ومعالي أرانتشا غونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية، بجانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الإسبان وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكد جلالة الملك فيليب السادس - في كلمته - التزام إسبانيا الفعَّال بخطة عام 2030 وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والجرائم الجسيمة ضد الإنسانية، والعمل الإنساني القائم على المبادئ وحماية الضعفاء، وحماية البيئة.