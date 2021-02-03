صندوق الزكاة يؤكد على مواصلة التميز

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بالمراكز المتقدمة التي حققها الصندوق في نتائج نظام «النجوم العالمي» لتصنيف الخدمات، معرباً عن سعادته بتحقيق الصندوق هذه النتائج المشرفة، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي بذله الصندوق لتطوير قنواته الموجهة للجمهور، من أجل توفير خدمات سهلة وسريعة وعلى مدار الساعة لكافة متعامليه، وذلك تجسيداً لالتزام الصندوق بتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف في رسالة وجهها لموظفي صندوق الزكاة: «أننا على الوعد والعهد سائرون، وإني ممتن لكم، وأفتخر بأن أكون منكم، فأنتم دائماً متميزون على الرغم من التحديات الكبيرة، ولكنكم كبار بإرادتكم وعملكم الجماعي، ومعاً نحن سعداء وننظر بإيجابية لمستقبل واعد بإذن الله».

وكان صندوق الزكاة قد حقق مركزاً متقدماً في نتائج نظام «النجوم العالمي» لتصنيف الخدمات، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث حصل كل من الموقع الإلكتروني للصندوق والتطبيق الذكي، وكذلك مركز الاتصال على تصنيف أربع نجوم، وذلك في النتائج التي شملت للمرة الأولى تقييم القنوات الرقمية ومراكز الاتصال الحكومية، وغطت نحو 100 قناة تقديم خدمات في 28 جهة.