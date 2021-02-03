«زايد العليا» توفر لقاح كورونا لأصحاب الهمم

بدرية الكسار (أبوظبي)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حملة للتطعيم بلقاح كوفيد- 19 لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركائها، تشمل ذويهم وموظفي المؤسسة، تحت شعار «ليكن خيارك التطعيم».

وبلغ إجمالي متلقي اللقاح 159 من أصحاب الهمم، و148 ولي أمر، و75 من موظفي المؤسسة في الحملة المستمرة، بهدف دعم توجيهات حكومة الإمارات، بالوصول إلى 50% من السكان المتلقين للقاح في الربع الأول من العام الجاري 2021، وتوفير بيئة آمنة لأصحاب الهمم من الفئات العمرية الأدنى من عمر 16 سنة، وذلك بتحصين ذويهم وموافقيهم، ودعماً لأسر أصحاب الهمم للاستشارات الخاصة باللقاح من قبل أطباء متخصصين بالتطعيمات لاتخاذ القرار المناسب لأبنائهم.

كما تدعم الحملة جهود المؤسسات الصحية، وتخفف الضغط عليها جراء إقبال الجمهور المتزايد على للتطعيم.

وتغطي حملة التطعيم مقار المؤسسة في أبوظبي والعين والظفرة.