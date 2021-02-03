«أبوظبي للفنون» تنظم حملة لتطعيم الموظفين وعائلاتهم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة أبوظبي للفنون حملة لتطعيم موظفيها وعائلاتهم تحت شعار «نسعى لشفاء عالمنا»، دعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حصول أفراد المجتمع على لقاح كوفيد-19، وفي إطار دعم برنامج التطعيم الوطني.

وأكد الدكتور حامد السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، أنه تم تنظيم هذه الحملة لدعم جهود الدولة الحثيثة لمكافحة الجائحة، حيث إن دولة الامارات تحتل المركز الأول عالمياً من حيث تنظيم حملات التطعيم، ويعكس هذا أيضاً التزام مؤسستنا بصحة موظفيها وسلامتهم، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم وللمتعاملين، حيث تلقى أكثر من 35 موظفاً جرعتهم الأولى من اللقاح، بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم.