إغلاق 16 صالوناًً في دبا الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أغلقت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة(16) صالوناً، إثر الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على الصالونات، حيث ثبت عدم التزامهم بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية والضوابط والاشتراطات الصحية.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن قرار إغلاق الصالون يأتي في إطار حرص البلدية على سلامة الأفراد وصحتهم العامة، وذلك في ضوء انتشار فيروس جائحة كورونا، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي، والفصل بين مواقع الانتظار.