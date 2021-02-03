شرطة دبي تطلق حملة لنشر الوعي الصحي

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني وإدارة التوعية الأمنية وإدارة الهوية المؤسسية، حملة ( R4 Tips ) الهادفة إلى نشر الوعي الصحي.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، بالعمل على رفع كفاءة الموظفين في المجال الصحي، من خلال نشر الوعي حول مفهوم الجاهزية واللياقة البدنية، وكيفية الوقاية من الإصابات وآلية تأهيلهم في حال حدوثها.