توصية بمنع استخدام الدراجات الهوائية في الأماكن غير المهيأة لاستخدامها

أبوظبي (الاتحاد)

أوصت ورشة «دراسة ظاهرة استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات وتداعياتها القانونية وتأثيرها على السلامة المرورية»، والتي نظمتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بمشاركة 22 متحدثاً من 9 جهات حكومية، بإعداد خطة شاملة بتجهيز مسارات مخصصة للدراجات الهوائية لربط المناطق السياحية في المدن الرئيسة بإمارة أبوظبي.

وطالبت بمنع استخدام الدراجات بمختلف أنواعها في الأماكن غير المجهزة والمهيأة لاستخدامها من خلال الشواخص المرورية، وتعزيز إجراءات الضبط المروري، ودعم استخدام الدراجات بمختلف أنواعها، لتعزيز كفاءة النقل العام (رحلات الميل الأول والأخير) لتكامل وسائل النقل وتوفير خيارات نقل متعددة.

ودعت التوصيات إلى استحداث واعتماد معايير الاستخدام الآمن (التجهيزات، الخوذة)، المسافة الآمنة بين السيارات والدراجات، واشتراط توفر تأمين لدى المشغلين للدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات لتغطية تكاليف الحوادث المرورية.

كما أوصت بربط المناطق السياحة بمسارات مخصصة للدراجات الهوائية من جزيرة ياس، مروراً بالسعديات وكورنيش أبوظبي وجزيرة الحديريات، إلى نادي ضباط القوات المسلحة، وغيرها من المناطق السياحية في مدينة أبوظبي ومدينة العين، وتوفير ميزانية مشتركة بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الخاصة باستخدام الدراجات بمختلف أنواعها.

وحثت على تحسين تصميم طرق المناطق المركزية في مدينة أبوظبي ومدينة العين لتكون داعمة لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات في التنقل، واستحداث أدلة إرشادية للاستخدام الآمن لكل أنواع الدراجات، وإصدار تصاريح استخدام طريق سريع لمجموعة من الدراجين مع تحديد المسار، الوقت والتاريخ، المدة، سرعة الشارع، وتوفير مرافقة (مركبات السلامة المجهزة) وتدقيق السلامة المرورية على مسارات الدراجات الهوائية للتأكد من عدم إمكانية استخدامها من قِبل السيارات والدراجات النارية من خلال إضافة موانع (التصميم الآمن)، ونشر ثقافة احترام الدراجين وتوفير مسافة الأمن بين السيارات والدراجات من خلال الشواخص المرورية.