عبدالله آل حامد يؤكد مواصلة تعزيز الصناعات الطبية

أبوظبي (الاتحاد) - زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، مقر شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، ورافقه كل من الدكتور جمال الكعبي وكيل الدائرة وراشد القبيسي مدير إدارة شركة رافد، وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة الجهود المبذولة في تصنيع الحقن الطبية محلياً.

وأكد معاليه، أن مواصلة تعزيز الصناعات الطبية في الإمارة يعد ركيزةً أساسيةً لتوفير خدمات رعاية صحية متميزة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع وضمان توافرها، وأن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي ليس مجرد مستشفيات وكوادر صحية ومؤسسات خدمية، وإنما هو منظومة صحية متكاملة على مستوى تنافسي عالمي عالٍ في مجال التصنيع والأبحاث والتطوير والخدمات اللوجستية، وأن رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها والخطط التي رسمتها جعلت إمارة أبوظبي منصة متكاملة ذات تنافسية عالمية عالية لجذب السياحة العلاجية، واستقطاب أفضل الكوادر وبيئة استثمار داعمة لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف معاليه: «نحن سعداء لزيارة مصنع أبوظبي للمستلزمات الطبية اليوم، ليس فقط لكونه يلبي الاحتياجات المحلية كافة على مستوى الدولة، ولكن لقدرته التصديرية المتقدمة دولياً لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة، حيث تجسد الزيارة حرصنا على الوقوف على أفضل معايير الجودة في الصناعات وجهودنا لاستكمال مسيرة الاستدامة في الرعاية الصحية القائمة على تعزيز الأبحاث وعلوم الطب والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية».

ويلعب المصنع دوراً عالمياً رائداً في محاربة جائحة «كوفيد - 19»، بالشراكة مع المنظمات الدولية. حيث يقوم المصنع بتوفير أكثر من 500 مليون حقنة وإبرة خاصة بلقاح «كوفيد - 19»، وهو ما يعادل 25% من الاحتياج العالمي لمنظمة اليونيسيف و«كوفاكس» هذه السنة.

وكان في استقبال معاليه منير حداد المدير التنفيذي للشركة الذي أطلعه على سير العمل ومراحل تصنيع الحقن الطبية وغيرها من المستلزمات والمعدات الطبية، كما ناقش الطرفان خطط التوسع المستقبلية والهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد من القطاع الصحي محلياً وعالمياً بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كلاعب رئيسي في سلسلة التوريد الطبية العالمية.

وقام معاليه بجولة في مصانع الشركة التي تصنع أنواع الحقن الطبية، ومن أهمها الحقن ذات الاستخدام الواحد، وحقن الأنسولين، والحقن ذاتية الإتلاف وهي تكنولوجيا مبتكرة في تصنيع الحقن، حيث تعد الشركة أول منشأة تصنع هذه الحقن عالمياً منذ عام 2003، وحاصلة على براءة اختراع عالمية في ذلك، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبية الجراحية الأخرى.

ومنذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مدت الشركة القطاع الصحي المحلي بما يزيد على 10 ملايين حقنة وإبرة طبية محلية الصنع بجودة تفوق المستوى المستورد وبأسعار منافسة، وبإضافة خط إنتاج للحقن ذاتية الإتلاف سوف يزيد الطاقة الإنتاجية السنوية بـ120 مليون حقنة، ونظراً للثقة التي حصلت عليها منتجات أبوظبي من هذه المستلزمات، فإن الشركة مزود رئيسي للحقن والإبر المطلوبة للقاحات «كوفيد 19»، حيث سيتم توريد ما يزيد على 25% من احتياج الائتلاف العالمي لمكافحة «كوفيد - 19» (كوفاكس) البالغ 2 مليار من أبوظبي.

وكانت شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية، قد تأسست عام 1999 و«اليونيسيف»، وتعتبر أكبر مورد رئيسي لها، حيث ينتج المصنع بشكل سنوي نحو 810 مليون حقنة وإبرة طبية بواقع 110 ملايين حقنة ذات الاستخدام الواحد، 460 مليون حقنة ذاتية الإتلاف، 30 مليون حقنة أنسولين، 100 مليون إبرة طبية و110 ملايين حقنة بتقنية لا تسمح بإعادة الاستخدام، وقامت الشركة على مدى العقدين الماضيين بتوريد أكثر من 2 مليار حقنة لما يزيد على 70 دولة حول العالم.