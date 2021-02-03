مستشفى «توام» يعلن عن نجاح ثاني عملية تبرع بالأعضاء

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن نجاح مستشفى توام التابع لها، بإجراء ثاني عملية من نوعها للتبرع بالأعضاء في مدينة العين، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، حيث تم استئصال القلب والكبد والكليتين لمريض متوفى دماغياً، عن عمر 50 عاماً، بعد تأكيد وفاته الدماغية وفقاً للمعايير المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والواردة في قرار الوزارة رقم 550 لسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة، وتم التبرع بالأعضاء بعد موافقة ذوي المتوفى الذين أبدوا تفهماً كبيراً للأبعاد الإنسانية لعمليات التبرع بالأعضاء.

واستغرقت عملية التبرع نحو 4 ساعات، حيث كان المريض قد أدخل إلى مستشفى توام في شهر يناير 2021 إثر إصابته بجلطة دماغية حادة نجمت عنها إصابة بالغة في الدماغ، وبالتالي وفاته دماغياً.

وتم نقل الأعضاء التي تم التبرع بها وفقاً للمعايير والبروتوكولات الطبية العالمية المعتمدة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإرسال بعضها الآخر إلى مراكز طبية داخل دولة الإمارات، حيث تمت زراعتها في أربعة مرضى مختلفين وفقاً لاحتياجات كل مريض، وشارك في عملية استئصال الأعضاء طبيب استشاري من الطاقم الطبي السعودي، بالإضافة إلى طبيبين استشاريين من داخل الدولة، إلى جانب عدد من الفنيين والممرضين.

أسهمت عملية التبرع الثانية من نوعها على مستوى مدينة العين في إنقاذ حياة المرضى الأربعة، ووضعت حداً لمعاناتهم من أمراض مستعصية منعتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، الأمر الذي يؤكد أن تبرع شخص واحد قد يسهم في إنقاذ العديد من المرضى.

يذكر أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يقوم بدراسة ومتابعة جميع الحالات المشابهة للموت الدماغي، بهدف تجميع كل المعلومات الطبية والاجتماعية عن المريض المتوفى، وتقييم الحالة السريرية ووظائف أعضائه وصلاحيتها للتبرع.. وانسجاماً مع قوانين الدولة المعتمدة بهذا الشأن، يتم التواصل فيما بعد مع أهل المتوفى لإطلاعهم على حقوقهم، وعرض خيار التبرع بأعضاء المتوفى لإنقاذ حياة مرضى آخرين يعانون من فشل أعضائهم.

ويعتبر مستشفى توام رائداً في مجال الرعاية الصحية التخصصية بسعة تبلغ 503 أسرة، ويقع في مدينة العين، ويعد أحد أكبر وأهم المستشفيات المرجعية التخصصية في الإمارات، وهو جزء من المنظومة الصحية التي تملكها وتديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المسؤولة عن كافة الأنشطة العلاجية في جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة أبوظبي.



