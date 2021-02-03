حاكم أم القيوين يعيد تشكيل مجلس أمناء «سعود الخيرية»

أم القيوين (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية.

ونص المرسوم على تشكيل مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ ناصر بن راشد المعلا نائباً للرئيس وعضوية كل من السيد راشد حمد سالم الحمر، والسيد محمد سالم المليحي عضواً والسيد خلفان أحمد مسفر، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.