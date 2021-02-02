«الصحة» تحذر من 3 منتجات طبية

سامي عبدالروؤف (دبي) - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وتعليق تسجيل منتج طبي، غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى سحب وسيلتين طبيتين بسبب مشكلات فنية، وأبلغت الوزارة، جميع المنشآت الصحية، جميع ممارسي الرعاية الصحية الأولية، لاتخاذ ما يلزم بشأن هذه المنتجات.

وتفصيلاً، أصدر الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، تعميماً بسحب وتعليق تسجيل المنتج الطبي «Profinal Suspension»، وذلك بعد قيام مختبر ضبط الجودة النوعية بتحليل عدد من التشغيلات للمنتج، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة، كما وجدت ترسبات غير ذائبة أعلى جدار زجاجة المنتج لا تذوب بالرج.

وذكر أن المنتج مسجل لدى الوزارة، وأنه تم توصية الجهات المختصة بتعليقه إلى أن يتم التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة، كما تم الاتفاق مع الشركة المصنعة على سحب جميع التشغيلات الخاصة به، من القطاعين الصحي العام والخاص.

وأشار الأميري، إلى إبلاغ ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام المنتج المذكور إن وجد لديهم، والتأكيد على جميع الصيدليات بالتوقف عن صرفه وإعادته للمورد، موضحاً أنه في حال حدوث أية أعراض جانبية ناتجة عن استخدام المنتج، يمكن التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية.

في سياق متصل، طالبت الوزارة، بسحب الوسيلة الطبية «spinal rod cutters»، وتحمل رقم «00-3925-002-00»، وذلك بعد صدور تحذير من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بشأنها، لاحتمالية حدوث كسر أثناء استخدام الوسيلة، التي تستخدم بشكل أساسي في عمليات العمود الفقري، قد يؤدي كسر المنتج أثناء العملية في إجراء تثبيت داخلي في جسم المريض إلى إصابته أو ضعف دائم في جسمه.

ولفتت إلى أن الوسيلة الطبية غير مسجلة لديها، وأوصت الجهات المختصة بضرورة سحبها في حال وجدت.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنه تم سحب المنتج الطبي lotus Edge Aortic Valve System، وذلك بعدما قامت الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لهذه الوسيلة، وتحذير إدارة الغذاء والدواء الأميركية منها.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة المصنعة للوسيلة بدأت عملية سحب طوعي عالمي لجميع المخزون غير المستخدم للوسيلة، بسبب التعقيدات المرتبطة بنظام توصيل المنتج، مؤكدةً في الوقت نفسه بأنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة للمرضى المزروع لديهم الصمام الخاص بهذه الوسيلة، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم حيال سحبها في حال وجدت لديهم.