«تريندز» يستقبل مدير «دراسات التطرف» بجامعة جورج واشنطن

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» لورينزو فيدينو، مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن، الأكاديمي والخبير الأمني الإيطالي المتخصص في الإسلاموية والعنف السياسي.

وبحث الدكتور محمد عبدالله العلي مدير عام المركز، وأحمد محمد الأستاد رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي للمركز، وفريق من باحثي وخبراء المركز، مع لورينزو فيدينو عدداً من القضايا البحثية في مجالات مختلفة، وخاصة مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي بوجه عام.

وتبادل فريق باحثي وخبراء «مركز تريندز» النقاش مع مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن، حول مضمون كتابه «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية»، الذي يتناول واقع جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والآليات التي تنتهجها لتعزيز تغلغلها في المجتمعات الغربية، وما يتضمنه من معلومات مهمة تفسر أسباب تنامي القلق في الدول الغربية من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وممارساتها على أراضيها في الآونة الأخيرة، فضلاً عن تسليط الضوء على ظاهرة الانشقاقات التي تواجه الجماعة في الغرب.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الموضوعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قضايا الإسلام السياسي وجماعات التطرف العنيف، فضلاً عن تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات علمية ومحاضرات حول هذه القضايا.

وقدم أحمد محمد الأستاد نبذة تعريفية للضيف لورينزو فيدينو، عن أنشطة المركز ومجالات اهتمامه الرئيسية وخططه المستقبلية، والأولويات التي سيركز عليها خلال العام الجاري 2021، وخاصة «منتدى تريندز للإسلام السياسي» في نسخته الثانية. من جانبه، أشاد لورينزو فيدينو بمركز «تريندز» وبمخرجاته البحثية والعلمية المختلفة التي تتناول التطورات الإقليمية والدولية في المجالات كافة، كما أثنى على الإصدارات العلمية «لتريندز» والقضايا المنشورة على موقعه الإلكتروني، واصفاً إياها بأنها تتسم بالجدية والموضوعية والمصداقية.