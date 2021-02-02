«خمس نجوم» لموقع «الداخلية»

أبوظبي (وام)

حققت وزارة الداخلية موقعاً متقدماً، وفق نتائج نظام «النجوم العالمي» الذي تم اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتصنيف الخدمات التي شملت للمرة الأولى تقييم القنوات الرقمية، ومراكز الاتصال الحكومية، وغطت نحو 100 قناة تقديم خدمات في 28 جهة، وحققت الوزارة نجاحاً في فئة القنوات الرقمية، حيث حصل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للوزارة على تصنيف خمس نجوم، لتكون بذلك هي الوزارة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز، وهذا التصنيف المتقدم.