نهيان بن مبارك يشهد تخريج «دفعة الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال جامعة العين بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها، والتي حملت اسم دفعة الاستعداد للخمسين، حيث بلغ عددهم 1670 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات في كلا المقرين في العين وأبوظبي، منهم 1220 خريجاً من برامج البكالوريوس، و149 من برامج الماجستير، و301 من برامج الدبلوم. وقد أقيم حفل التخرج هذا العام افتراضياً حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع في ظل جائحة كوفيد-19.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إنني أحيي مبادرة جامعة العين بإطلاق اسم عام الاستعداد للخمسين على هذه الدفعة من الخريجين والخريجات، وما يمثله ذلك من التزام قوي بأن المستقبل الذي نرجوه إنما يعتمد على قدرات أبناء وبنات الوطن، بل وعلى قدرة المجتمع ذاته على تعليمهم على أعلى مستوى وتمكينهم من تحقيق كل ما وهبه الله لهم من إمكانات.

كما أشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة العين لتحقيق الجودة في كافة جوانب العمل، وتقديم تجربة تعليمية ثرية تعتمد بشكل ناجح على التقنيات الحديثة، وإجراء البحوث العلمية الهادفة، وطرح برامج تعليمية جديدة ومتطورة لها مكانة مرموقة في التعليم الإلكتروني، إلى جانب علاقاتها الممتدة مع مؤسسات المجتمع والوطن.