بلدية أبوظبي تنظم ورش توعية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنظيم فعاليات «عاصمتي» عبر مراكزها الفرعية، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي، وكذلك تفعيل التعاون بين البلدية وشركائها الاستراتيجيين، وتعزيز التواصل مع شرائح المجتمع كافة.

وقد نظم مركز بلدية المدينة، ضمن فعالية «عاصمتي»، ورشة عن بُعد بعنوان «المفتش الصغير»، استهدفت طلاب المدارس، وذلك بالتعاون مدرسة المنهل الدولية الخاصة، حيث هدفت الورشة إلى تعزير قيم مكافحة الظواهر السلبية والمحافظة على المظهر العام، بالإضافة إلى توعية الطلاب بشأن القوانين التي تساهم في المحافظة على مظهر المدينة، كما تم في نهاية الورشة الرد على جميع استفسارات الطلاب المشاركين المتعلقة بموضوع الورشة.