بلدية الظفرة تبحث التدريب مع «أبوظبي المهني»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

عقدت بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق المعرفة والإبداع الاجتماع التنسيقي الأول عن بُعد مع ممثلي معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تفعيلاً لاتفاقية التعاون التي تم عقدها مؤخراً بين دائرة البلديات والنقل والمعهد والتي تعنى برعاية الابتكار وعلوم استشراف المستقبل والتدريب والتطوير المؤسسي والفعاليات المجتمعية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية تعزيز التعاون لتدريب موظفي البلدية وتطوير المناهج وبرامج التدريب ومواءمتها مع منظومة المؤهلات الوطنية بما يخدم متطلبات واحتياجات مهام وأعمال البلدية، بالإضافة إلى دعم البرامج التعليمية التي يطرحها المعهد ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك، ومنها استشراف المستقبل والوظائف المستقبلية وتدريب طلبة المعهد. كما تم الاتفاق على تبادل وتطوير المعرفة والمعلومات والدراسات والبحوث العلمية والأبحاث والخبرات والتجارب المؤسسية للنظم البلدية المستدامة.