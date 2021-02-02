«التغير المناخي والبيئة» تطلق خدمة إصدار «سايتـس» إلكترونياً

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خدمة إصدار شهادة «سايتس» بشكل رقمي عبر النظام الإلكتروني والذكي للوزارة، في خطوة تهدف إلى مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى ضمان مرونة واستمرارية الخدمات، وتحقيق أعلى معدلات إسعاد المتعاملين.

وسيتم بموجب إطلاق الخدمة الجديدة إيقاف إصدار وطباعة الشهادات الورقية الاعتيادية عبر مراكز سعادة المتعاملين.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة وتحويل نظام شهادة السايتس إلى الشكل الإلكتروني مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، في أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية).

ومن جهته، قال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن الوزارة حريصة على توفير كافة خدماتها التي تشهد إقبالاً من المتعاملين إلى النظام الإلكتروني الذكي لضمان مرونتها واستمراريتها»، مشيراً إلى أن توفير الخدمة الجديدة سيعزز تحقيق الدولة لالتزاماتها بموجب انضمامها وتوقيعها على اتفاقية السايتس.

وأوضح أن شهادة سايتس تعتبر مستنداً رسمياً يستخدم عند الموافقة على تراخيص الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير لأي نوع حي أو عينة أو منتج من الأنواع الحيوانية أو النباتية المدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، كما تتيح نقل الأنواع عبر الحدود الدولية - بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة -، ويتم إصدار الشهادة بنموذج ونسق موحد بين كافة الدول الأعضاء في اتفاقية سايتس.

وأشار إلى أن الشهادة الإلكترونية الجديدة ستتضمن رمزاً إلكترونياً (QR code) يتيح للمتعامل، ولكافة الجهات التأكد من موثوقيتها وصحة البيانات الواردة بها. وتستهدف الخدمة الجديدة تحقيق الربط الإلكتروني المتكامل بين الإصدار والإفراج عن الشحنات، وسرعة إنجاز ودقة إصدار الشهادة، دون الحاجة لمراجعة موظف سعادة المعاملين لطباعة الشهادة، وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن للمتعامل الحصول على الشهادة دون الحاجة لتسلمها من مراكز سعادة المتعاملين.

كما تهدف إلى توفير الموارد المالية بالاستغناء عن مستلزمات ومتطلبات الإصدار والطباعة للشهادة الورقية، واستخدام مميزات البنية التحتية الرقمية المتوفرة في الوزارة، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ما سيسهل على الموظفين إنجاز مهام عملهم، ويعزز معدلات سعادة المتعاملين، ويضمن رفع معدلات الحفاظ على الصحة العامة عبر تقليل التفاعل المباشر بين المتعاملين وموظفي خدمة سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتأكيد على صحة البيانات الواردة في الشهادة، من خلال موقع الوزارة لضمان أعلى معدل لموثوقية الشهادات.

وعبر الخدمة الإلكترونية الجديدة، يتم إصدار 3 أنواع مهن شهادات سايتس الإلكترونية، هي «شهادة استيراد سايتس» وتشمل إنزال، أو محاولة إنزال، أو إحضار، أو إدخال لأي نوع حي أو عينة أو منتج من الأنواع الحيوانية أو النباتية المدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس من خارج الدولة، وتمتد صلاحيتها لعام كامل من تاريخ الإصدار، وذلك بعد فحص الإرسالية أو الشحنة عند وصولها إلى الدولة في منفذ الدخول، والإفراج عنها بعد التأكد من مطابقتها اشتراطات الاستيراد كافة.