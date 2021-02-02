«بوابة خدمات قانونية» لحكومة دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي، وهي منصة إلكترونية تمنح مستخدميها من ممثلي الجهات الحكومية صلاحية الحصول على أيٍّ من الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة، وفقاً لاختصاصاتها، من خلال تسجيل طلباتها عبر البوابة.

ويأتي مشروع البوابة تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى جعل حكومة دبي حكومة بلا ورق، بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2021م، حيث يتم تقديم الوثائق ذات الصلة بالخدمة مباشرة من خلال البوابة، ويمكن للجهات الحكومية متابعة طلباتها بشكل مستمر.