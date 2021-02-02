2789 مخالفة انحراف مفاجئ للمركبة في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

بلغ عدد المخالفات المرورية التي سجلتها شرطة أبوظبي، خلال 2020، للانحراف المفاجئ للمركبات، 2789 مخالفة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أنه وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، فإن غرامة التسبب في حادث بسبب الانحراف المفاجئ هي 1000 درهم، و4 نقاط مرورية، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع 5 آلاف درهم لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية بإمارة أبوظبي، وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية للارتقاء بالأداء إلى أفضل الممارسات، بما يدعم ما تحقق من نتائج إيجابية في مستويات السلامة المرورية، لافتة إلى تكثيف جهود التوعية المرورية بإمارة أبوظبي، بما يعزز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق، إضافة إلى تكثيف الرقابة من خلال الأنظمة الذكية لمخالفة السائقين الذين يقومون بالانحراف المفاجئ.

وحثت شرطة أبوظبي قادة المركبات على تجنب الحوادث الخطرة نتيجة تغيير مسارهم بطريقة مفاجئة، ودعت إلى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى عدم سيطرتهم على مركباتهم، وانحرافها عن مسارها، مشددة على ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة بتغيير المسار واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

ولفتت شرطة أبوظبي، إلى أهمية الحرص على استخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة أو تغيير اتجاه مسار المركبة، أو تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود أمر طارئ على الطريق، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية باعتبارها لغة الطريق بين السائقين، حيث إن تغيير اتجاه المركبة من دون استعمال السائق للإشارات، سواء من اليمين إلى اليسار وبالعكس، أو عند الدوران، يشتت انتباه السائق الذي خلفه، أو الذي يقود مركبته في مسار مواز له، بما يؤدي إلى الاصطدام، وبخاصة في حالة السير بسرعة، وعدم قدرة السائق على تفادي المركبة التي تسير أمامه.