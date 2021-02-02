استعلام رقمي عن الدعاوى الإيجارية في الشارقة

الشارقة (وام)

أطلقت بلدية مدينة الشارقة خدمة الاستعلام عن الدعاوى الإيجارية بصورة رقمية عن طريق الموقع الإلكتروني، بحيث يمكن للمتعامل الاستفسار عن القضية ومراحل إنجازها، من خلال الموقع دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة المختلفة للاستفسار، والاطلاع على مجريات الحكم بها.

وقال ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة: إن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات التي اطلقتها البلدية، خلال المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي، والذي تنفذه بالتعاون مع شركة إيفوتيك لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية.

وأكد خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، أنها تحرص على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، واختصار الوقت والجهد على جميع المتعاملين وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات عملها، من خلال الاستغلال الأمثل لبنيتها الرقمية، كما تتوافق هذه الخدمة مع توجهات البلدية كمؤسسة بلا ورق.