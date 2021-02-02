«العلم والقادة» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استضاف مجلس علماء شرطة دبي في ثالث لقاءات «العلم والقادة»، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة لمناقشة أهمية الاستفادة من الخبرات والأبحاث والدراسات العلمية، ودورها في عملية توليد الأفكار والحلول التي تدعم منظومة العمل الشرطي.

وأشاد السلال، بكافة الجهود والإنجازات التي قام بها مجلس علماء شرطة دبي، بما فيها مبادرة «العلم والقادة»، التي توضح وتعكس مدى الاهتمام بعملية تحليل الوضع القائم لمؤشر الأبحاث العلمية والدراسات، من زوايا متعددة وشاملة، وبتنصيف دقيق ومدروس، ما يعد خطوة ممتازة وفي المسار الصحيح لدعم جهود شرطة دبي في هذا المجال.