«الصحة»: سحب وتعليق منتج لعدم مطابقة المواصفات

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وتعليق تسجيل المنتج الطبي «Profinal Suspension»، وذلك بعد قيام مختبر ضبط الجودة النوعية بتحليل عدد من التشغيلات للمنتج، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة، كما وجدت ترسبات غير ذائبة أعلى جدار زجاجة المنتج لا تذوب بالرج.

وذكر الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، في تعميم أصدره، أن المنتج مسجل لدى الوزارة، وقد أوصت الوزارة بتعليق المنتج إلى أن يتم التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة، كما طالبت الشركة المصنعة بسحب جميع التشغيلات الخاصة به، من القطاعين الصحي العام والخاص.

وطلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام المنتج المذكور إن وجد لديهم، وطالب جميع الصيدليات بالتوقف عن صرفه وإعادته للمورد.

ودعت أي مستخدم للمنتج بضرورة التواصل معها في حال حدوث أية أعراض جانبية ناتجة عن استخدامه، عبر قنواتها الرسمية.



