ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي ، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي عقد صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم.

واعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من المواضيع المتعلقة بتحقيق رؤية الإمارة وتطوير منظومة العمل في المؤسسات والدوائر والهيئات المحلية.

كما اعتمد المجلس تفويض صلاحية خفض رسوم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم استمرارية الأعمال في مطار الشارقة الدولي والتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الشركات والمؤسسات العاملة في المطار.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لسنة 2020، والمتضمن تفاصيل اجتماعات اللجنة خلال الثلاثة أعوام المنصرمة والقرارات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة والحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي قامت اللجنة بدراستها.

وأصدر المجلس قرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية للكائنات البرية والبحرية في المحميات الطبيعية، وحظر أية أعمال أو أنشطة من شأنها الإضرار بها من خلال تطبيق الغرامات الإدارية.

واطلع المجلس على تقرير دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والمتضمن جهود الدائرة في الحفاظ على استدامة شواطئ الإمارة وتطبيقها لإجراءات الوقاية والسلامة لمرتادي الشواطئ من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى سعي الدائرة لاعتماد برنامج العلم الأزرق للشواطئ التي يتم تطويرها بناءً على مفهوم الاستدامة، ويتم منح الاعتماد من قبل مؤسسة التعليم البيئي بالدنمارك، ويحظى باعتراف من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم تطبيقه في أكثر من 3550 شاطئا ومرسى في أكثر من 40 دولة.

وعرض التقرير تجربة شاطئ الحمرية في مجال الحفاظ على استدامة الشواطئ من خلال تطبيق عدد من المعايير والتي تضمنت إنجاز عدد من الأنشطة البيئية وبرامج التثقيف المجتمعي، والحفاظ على جودة مياه البحر، وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة لمرتادي الشواطئ وخدمات إدارة البيئة.

وأشاد المجلس بحرص دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحفاظ على الشواطئ البحرية، مثمناً جهود بلدية منطقة الحمرية البيئية وسعيها الدؤوب في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي ستعقد يوم الخميس المقبل ، والمتضمنة توصيات المجلس حول سياسة هيئة الطرق والمواصلات.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.



