عبيد طويرش وداعاً

سعيد أحمد (أم القيوين) ودعت أم القيوين صباح اليوم «الثلاثاء» الفقيد الإعلامي عبيد سلطان طويرش عن عمر يناهز 65 عاماً، إلى مثواه الأخير في مقبرة أم القيوين.

وأدى سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، بحضور عدد من الشيوخ وأهالي الفقيد، صلاة الجنازة على الفقيد في مقبرة أم القيوين.

وقد توفي عبيد سلطان طويرش السبت الماضي في جمهورية ألمانيا بعد معاناته مع المرض، ووصل جثمانه صباح اليوم «الثلاثاء»، ودفن في مقبرة أم القيوين.

وتولى عبيد طويرش رئيس تحرير صحيفة الاتحاد في عام 1996 حتى 1999، وتولى منصب مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين في عام 2007، وأضيفت له مهام مدير عام دائرة بلدية أم القيوين بالإنابة في عام 2013، وهو عضو في جمعية الصحفيين الاماراتيين وعضو في مجلس الإمارات للبيئة.

ويعد عبيد طويرش، أحد أبرز الإعلاميين في الساحة الإماراتية، حيث شهدت مسيرته الإعلامية تطوراً ونقلة نوعية، وساهم في تطوير الخدمات بدائرتي التخطيط العمراني والبلدية، وحقق إنجازات خلال مسيرته العملية، وكانت له مشاركات عديدة في المبادرات الوطنية والمجتمعية، وحضور دائم في الاجتماعات المحلية والدولية، وشهد عنه حسن الخلق والطيب، وحبه للآخرين.