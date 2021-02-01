9 مراكز جديدة و6000 مقعد اختباري لـ«إمسات»

دينا جوني (دبي) – أعلنت وزارة التربية والتعليم عن افتتاح أول مركز تقييم لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» في منطقة رأس الخيمة، من ضمن 9 مراكز سيتم افتتاحها تدريجياً، وموزعة على 7 مناطق أخرى في الدولة وتتسع لـ6000 مقعد اختباري.

وشرحت حصة الوهابي مديرة إدارة الاختبارات الدولية والوطنية أن مركز الاختبار الجديد يتسع لـ600 متعامل في اليوم الاختباري الواحد. وهو يضم مختبرات مجهزة على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية من الأجهزة والألواح الذكية. كما أنه مزوّد بثلاث قاعات تدريبية تتسع لـ90 متدرباً في وقت واحد، وقاعات انتظار مفتوحة بإمكانها استقبال 65 متعاملاً في الفترة الواحدة.

كما عملت الوزارة على تزويده بمختلف الإجراءات الوقائية التي نصت عليها الوزارة حفاظاً على صحة سلامة المجتمع. ويعمل في المركز جملة من الكوادر الوطنية المؤهلة لإنجاح الخطط الخدمية للوزارة.

حصة الوهابي، مديرة إدارة الاختبارات الدولية والوطنية

وشرحت الوهابي أن المراكز التسعة تتوزع على مناطق رأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والشارقة، ودبي، وكلباء، والفجيرة، والعين. وهي تستوعب لـ 6000 مقعد اختباري في اليوم الواحد للفئات المستهدفة من الطلبة. وشرحت أنه كان واجباً على الوزارة إنشاء عدد أكبر من المراكز لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر للدخول إلى الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة، هي الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.