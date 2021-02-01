«الإمارات للدراسات» يستضيف «حوار المحيط الهندي السابع لعام 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار تعاونه مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، «حوار المحيط الهندي السابع لعام 2021»، الذي ينعقد عبر تقنيات الاتصال المرئي هذا العام تحت عنوان «تعزيز حقبة جديدة من التعاون في المحيط الهندي»، وذلك يومي 2 و3 فبراير 2021.

وقد نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعمال هذا المنتدى، بالتعاون مع الأمانة العامة لـ «رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي» (أيورا)، حيث تتولى دولة الإمارات رئاسة الرابطة للدورة 2019 - 2021.

ويركِّز حوار عام 2021، على الفرص والتحديات القائمة في عالم ما بعد «كوفيد - 19»، ويبدأ بكلمة افتتاحية يلقيها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تليها الكلمة الرئيسية ويلقيها معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي. ويضم المؤتمر أربع جلسات موزعة على يومين، تحمل العناوين الآتية: «تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي»، و«فرص تحقيق الأمن البحري المشترك»، و«مسارات لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة»، و«الاتجاهات المستقبلية المؤثرة في التعاون بين دول المحيط الهندي».