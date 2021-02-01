«مجالس أبوظبي للابتكار».. مسابقة لـ«شؤون المجالس»

أبوظبي (وام)

أطلق مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع جمعية البيت متوحد، مسابقة «مجالس أبوظبي للابتكار»، والتي ستمنح ثلاثة فائزين الدعم المادي لتنفيذ أفكارهم.

وتهدف المسابقة، في دورتها الأولى، إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الابتكار، من خلال نشر الوعي بأهمية الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول للتحديات، فضلاً عن زيادة التضامن والمشاركة المجتمعية، وذلك تعزيزاً لدور المجالس في تقوية الروابط المجتمعية في الدولة.. كما تسعى المسابقة إلى تشجيع أفراد المجتمع للابتكار، ودفع حدود التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

وباب المشاركة في المسابقة مفتوح لكل أفراد المجتمع بين 10 و21 عاماً وبعد انتهاء عملية التقديم، ستقوم لجنة من الخبراء بمراجعة جميع طلبات المنافسة، واختيار ثلاثة فائزين بناءً على المعايير المحددة من قبل لجنة التحكيم.

وتدور المشاريع المشاركة حول محاور رئيسية، تشمل استخدام التكنولوجيا لزيادة التلاحم الاجتماعي والابتكارات التي تخدم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية من أجل تنفيذ وتطوير أفكارهم.

وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: «تدفعنا رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتشجيع التفكير الإبداعي والابتكار؛ ولذلك يسر جمعية البيت متوحد أن تدعم هذه المبادرة المجتمعية المهمة، إننا نؤمن بأن دعم ورعاية الابتكار داخل المجتمع أمر ضروري من أجل بناء مجتمعٍ صحي والمساهمة في نمو وتنويع اقتصادنا».

وأعرب عن سعادته بالشراكة مع مكتب شؤون المجالس لإطلاق هذا البرنامج، معبراً عن أمله في اكتشاف مواهب مجتمعنا الخفية التي تحتاج إلى دعم ورعاية، مشدداً على أهمية هذه المبادرة من أجل تحقيق الرؤية التنموية لمجتمع الإمارات.

وأضاف أن عام 2021 يصادف الذكرى الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات ويجب علينا أن نتناول أهمية الابتكار والتضامن المجتمعي، باعتباره حجر الزاوية في رؤيتنا للسنوات الخمسين القادمة.