«تريندز» يبحث التعاون العلمي مع جامعة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات مع وفد «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر جامعة الإمارات الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام لـ «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي، المدير التنفيذي، وأحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي للمركز، وعيسى إبراهيم الرئيسي، مدير إدارة النشر العلمي في المركز. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين، وبما يخدم أهدافهما المشتركة.

واستمع معالي زكي أنور نسيبة إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد عبدالله العلي حول أنشطة «مركز تريندز»، والقضايا التي يركز عليها، والفلسفة العلمية التي ينتهجها في فعالياته ومخرجاته البحثية والعلمية كلها. وأوضح العلي ملامح الخطة البحثية للمركز خلال عام 2021، التي تستهدف الإسهام بفعالية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، وتدريب قادة المستقبل وتمكينهم لتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات المناسبة، وتقديم الاستشارات العلمية إلى مختلف الجهات والمؤسسات.