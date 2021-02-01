جامعة خليفة تنظم برنامجاًً إرشادياًً افتراضياًً

أبوظبي (وام)

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا البرنامج الإرشادي للفصل الأكاديمي 2021 الذي امتد ثلاثة أيام، وأقيم افتراضياً بهدف تمكين الطلبة المنضمين حديثاً في برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرنامج كلية الطب من الانخراط في المجتمع الجامعي الجديد، والانتقال السلس إلى بيئة أكاديمية بحثية.

وذكر الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أن البرنامج الإرشادي الافتراضي للعام الأكاديمي 2021، والذي امتد على مدار ثلاثة أيام شهد مشاركة كبيرة من الطلبة الجدد، ما يؤكد جدية طموحاتهم وأهدافهم في الالتحاق بجامعة مرموقة توفر أفضل البرامج الأكاديمية التي تواكب قضايا العالم اليوم والمساهمة في إعدادهم لسوق العمل.

وأشار إلى أن جامعة خليفة تأتي في المركز الأول في دولة الإمارات، ويشكل مجموع أعضاء الهيئات الأكاديمية في الدولة، والبالغ عددهم 178 عضوا نحو 25 في المائة من قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2 في المائة من العلماء الأكثر تميزاً في الاقتباسات في سنة واحدة في العام 2019 موضحاً أن هذا البرنامج والموجه للجيل الجديد من الطلبة يعتبر عنصراً فاعلاً في مجال صقل المهارات في العلوم والتكنولوجيا، لذلك نرحب بالطلبة الجدد في بيئة علمية متميزة في جامعة خليفة.