«الشارقة للتميز» تنفذ 46 ورشة افتراضية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت جائزة الشارقة للتميز التربوي، التابعة لمجلس الشارقة للتعليم، سلسلة ورشها التدريبية الافتراضية، بمشاركة 3659 مشاركاً في مختلف فعاليات الورش الافتراضية، والتي بلغت 46 ورشة تدريبية تناولت كافة فئات الجائزة ومعطياتها، تجسيداً لدورها في نشر ثقافة التميز في البيئة التعليمية.

وأفاد محمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، بأن الجائزة تسعد بهذا الإقبال الكبير على ورشاتها التي تواصلت على خمسة أسابيع ليستفيد منها 3659 مشاركاً ومشاركة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك مختلف قطاعات المجتمع والذي يبشر بزيادة في أعداد المتقدمين للجائزة في ظل رسوخ دورها وقناعة الميدان التربوي بأهميتها، وما تقدمه من إثراء نوعي لأعمال منظومة التعليم في الدولة.