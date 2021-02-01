لقاء إرشادي افتراضي في جامعة الشارقة

الشارقة (وام)‏

استقبلت جامعة الشارقة طلبتها الجدد من كافة الكليات بلقاء إرشادي افتراضي، حضره الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة .

ونقل الدكتور النعيمي ترحيب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، بطلبة الجامعة الجدد المنضمين إلى كلياتها وتخصصاتها المختلفة لبناء مستقبلهم العلمي والمعرفي.

وأشار إلى أن الجامعة تولي الطالب المتفوق وفق اللوائح والقوانين التي تعمل عليها الكثير من الاهتمام والرعاية، حيث يكون في مقدمة من يمثلها في المحافل العلمية والمعرفية والإبداعية، وتعمل الجامعة على مكافأته بهذا التفوق الدراسي، بأن تمنحه حسماً كبيراً على رسومه الدراسية يبدأ بما نسبته 25% ليصل هذا الحسم إلى 50%، وتخللت الحفل فيديوهات قصيرة عن عمادتي شؤون الطلاب والطالبات للتعريف بهما.