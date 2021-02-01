تخريج 35 مشاركاًً في «دبلوم الخدمات الذكية»

دبي (الاتحاد)

شهدت «دبي الذكية» تخريج 35 مشاركاً في دبلوم تصميم الخدمات الذكية المعد بالتعاون مع جامعة دبي، ومعهد دبي للتصميم والابتكار لأخصائيي تجربة المدينة الذكية.

جاء ذلك، خلال حفل شهد حضور يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، ومحمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، وخريجي الدبلوم الذين يمثلون 27 جهة حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص في دبي.

ويهدف الدبلوم، الأول من نوعه في المنطقة وفي نطاق المدن الذكية، إلى تمكين ودعم اختصاصي تجربة المدينة الذكية، وتزويدهم بالمعرفة وأفضل الممارسات لتحسين الخدمات الرقمية الحالية.