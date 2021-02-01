285 ألف موعد و8 آلاف عملية جراحية في «شخبوط الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة، خلال العام الأول من تأسيسها 285 ألف موعد و8 آلاف عملية جراحية، كما شهدت إدخال أول منظار لولبي للأمعاء الدقيقة وتنظير القولون بمساعدة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

واحتفت المدينة بمرور عام كامل على إطلاق عملياتها في استقدام الموارد والخبرات وطرق العلاج والكفاءات العالمية للمنطقة، لتزويد المجتمع بنظام رعاية صحية متطور يوفر الخبرات السريرية المتقدمة، والتجارب الفائقة للمرضى، ضمن مشروع مشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«مايو كلينك».

وخلال العام الأول لافتتاحها، سجلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية ما يزيد على 270 ألف زيارة لعياداتها الخارجية، وقدمت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 17 ألف مريض داخلي، كما أجرت تدخلات عاجلة في قسم الطوارئ في المنشأة لما يزيد على 94 ألف مريض. كما شهدت المدينة الطبية إجراء أكثر من 8.500 عملية جراحية، بما في ذلك عمليات تُجرى للمرة الأولى على مستوى المنطقة، مثل المنظار اللولبي للأمعاء الدقيقة، وتنظير القولون بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وسجلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال عام 2020 أكثر من 27,500 إحالة مرضية. وبفضل منهجها الصحي الذي يتمحور حول المريض، أصبح مجتمع دولة الإمارات قادراً على الوصول إلى منظومة رعاية صحية متواصلة وآمنة ومتخصّصة تُحقق أفضل النتائج الصحية لأفراد المجتمع.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «تزامنًا مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الأولى لإنشاء مدينة الشيخ شخبوط الطبية، نُثمن عالياً مساهمات هذه المنشأة القيّمة ضمن منظومة الرعاية الصحية في المنطقة. وابتداءً من استقدامها أساليب علاجية مبتكرة قائمة على التجربة المُثبتة إلى البلاد، إلى تدريب القيادات الطبية المحلية وتطويرها استعداداً للمستقبل، ووصولاً للاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع، تُكرّس مدينة الشيخ شخبوط الطبية جهودها لتوفير رعاية صحية محورها المريض، وتستثمر في الارتقاء بنظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للعلاج».

وقال الدكتور جي أنطون ديكر الرئيس الدولي في «مايو كلينك»: «بفضل الدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات، وبالتعاون مع شركائنا في «صحة»، نؤكد التزامنا بتطوير منارة متميزة للرعاية الصحية في المنطقة، مع رؤية بعيدة المدى تهدف لتحويل مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى وجهة مفضلة لتلقي العلاج والمساندة الطبية».

وقال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نؤكد التزامنا بإنشاء منظومة رعاية صحية متكاملة تمامًا، تركز أولويتها على تجربة المريض ونتائجها المتميزة. ومع تطور مشهد الرعاية الصحية، فإننا نولي اهتمامنا نحو تحقيق التطورات، وإيجاد الحلول التي تحسن نوعية الحياة، وتلبي الاحتياجات الطبية الأكثر إلحاحاً في المنطقة، كما نلتزم بالتثقيف المستمر للمرضى حول الصحة الوقائية، فضلاً عن تطوير القوى العاملة الحالية لدينا، وبناء جيل المستقبل من اختصاصيي الرعاية الصحية».