جمعية الإمارات للسرطان تستقبل وفد برنامج «شكراً لعطائك»

العين (الاتحاد)

بحثت جمعية الإمارات للسرطان مع وفد من برنامج «شكراً لعطائك» التابع لفريق فزعة التطوعي، تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية دور الجمعيات التطوعية في الأعمال الخيرية والإنسانية، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم ونشر مفاهيم وثقافة التطوع التي تصب في خدمة الوطن وأفراد المجتمع، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به برنامج «شكراً لعطائك» على مستوى الوطن في المناسبات والفعاليات كافة.

من جهتها أثنت كوثر الرحالي نائب رئيس برنامج «شكراً لعطائك» على جهود جمعية الإمارات للسرطان ونشاطها وخدماتها في الحقلين الخيري والإنساني، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، مؤكدة أن التعاون المشترك مع جمعية الإمارات للسرطان من شأنه أن يحقق نجاحاً مثمراً بين الطرفين لإثراء وتعزيز الدور الشبابي في التطوع لخدمة المجتمع.