تطوير شبكات صرف مياه الأمطار بجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي

أبوظبي ( الاتحاد)

تعمل بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذ العديد من المشاريع المتفرقة لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بتكلفة مالية تبلغ 206.663.337 درهماً، حفاظاً على المكتسبات، وتعزيزاً لجودة البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها أبوظبي.

وتهدف المشاريع إلى تطوير أنظمة وشبكات صرف مياه الأمطار في مناطق الأعمال، وإنشاء شبكات جديدة، ورفع كفاءة وتطوير الشبكات القائمة لزيادة سعتها، وتطوير محطات ضخ مياه الأمطار، وكذلك منع تجمع مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وتحويل خطوط صرف مياه الأمطار المتعارضة مع بعض القسائم السكنية.

وتتضمن المشاريع أعمال تطوير شبكات صرف مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي، والسعديات، والريم، والمارية، وياس، بتكلفة إجمالية تبلغ 42.500.000 درهم، بهدف استكمال إنشاء شبكات تصريف الأمطار في المناطق المطورة حديثاً، وربطها مع الشبكات القائمة، وتوفير إمكانية تعديل أنظمة تصريف الأمطار القائمة، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز حلول تشغيل وصيانة نظام تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، واستبدال قنوات صرف مياه الأمطار المتضررة بغرف صرف. ويجري حالياً تنفيذ أعمال تطوير وتحسين شبكة صرف مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي بتكلفة تبلغ «39.6 مليون» درهم، وكذلك إصلاح غرف تصريف مياه الأمطار واستبدال أغطيتها من نوع ‏‭«‬DI‭» ‬ بنوع «‭‬GRP» ‬بتكلفة ‬تبلغ «‬2.9 ‬مليون» ‬درهم، ‬لزيادة ‬كفاءة ‬الشبكة ‬وتقليل ‬تكاليف ‬التشغيل ‬والصيانة، ‬كما ‬تم ‬تنفيذ ‬حلول ‬نقاط ‬تجمعات ‬مياه ‬الأمطار ‬في ‬25 ‬موقعاً، ‬وجار ‬تنفيذها ‬في ‬9 ‬مواقع ‬أخرى.

وتشمل المشاريع التي تنفذها البلدية أعمالاً متفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في مدن البر الرئيسي: «الباهية، والسمحة، والرحبة، والشهامة، والعجبان، ومدينة خليفة»، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 54.926.240 درهماً، حيث تم إصدار 21 أمر عمل، تم الانتهاء من تنفيذ غالبيتها، وجار تنفيذ الأعمال المتبقية التي تتضمن إنشاء شبكات تصريف مياه أمطار في شارع المطار عند الخروج من جسر سويحان إلى المطار.

وكذلك جار تنفيذ الأعمال بشارع العجبان والأعمال على طريق المطار، من مخرج طريق المطار الدولي إلى مدخل مدينة شخبوط، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ أعمال مضمار الخيول حسب التعليمات الموقعية، كما تمت إضافة أعمال التجميل الطبيعي لجسر شارع دلما ضمن نطاق أعمال المشروع، حيث تم الانتهاء من أعمال التجميل الطبيعي وخطوط صرف مياه الأمطار من الجسر إلى الشبكة العمومية.

منظومة متكاملة

تتضمن المشاريع التي تنفذها البلدية حالياً إنشاء محطات ضخ لتحويل مياه الأمطار في مدينتي خليفة وشخبوط وشاطئ الراحة بتكلفة مالية تبلغ 109.237.097 درهماً، حيث يتضمن نطاق الأعمال إنشاء 3 محطات رفع مياه صرف الأمطار ومحطة ضخ على شاطئ الراحة، وكذلك إلى إنشاء 4 مبان تحكم لتغذية محطات الضخ بالكهرباء، واستبدال بعض خطوط شبكات صرف مياه الأمطار بغرض توصيل المحطات بالشبكة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء 4 غرف لتوزيع المياه بين هذه المحطات، وذلك بهدف تخفيض منسوب مياه صرف الأمطار لتقليل حدوث الفياضات وارتفاع منسوب مياه الأمطار فوق سطح الأرض في مناطق «العدلة، وشخبوط، ومدينة زايد، وبني ياس، والرحبة، والشامخة، ومدينة خليفة، ومنطقة شاطئ الراحة».

وتتمثل أهمية المشروع بأنه يعمل كمنظومة متكاملة لرفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار «القائمة والمستقبلية» في مناطق الأعمال، والاستفادة من سعتها التصميمية القصوى في الصرف، ومنع ارتداد مياه البحر للشبكة عن طريق تنفيذ المحطات الواقعة في منطقتي خليفة وشاطئ الراحة.