استمرار انخفاض درجات الحرارة في فبراير

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول السمات المناخية لشهر فبراير استمرار بقاء منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وأشار إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)، حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم /‏ ساعة في جبل مبرح سنة 2010، كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب، ويتخللها السحب الركامية الممطرة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف، خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18 و 21.3°م، فيما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 28 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فما بين 12.4 و 16.1 °م.

وأشار المركز إلى أن متوسط الرطوبة النسبية، خلال هذا الشهر 59 %، متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 88 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 40 %.